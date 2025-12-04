Los Tuzos del Pachuca anunciaron este jueves su nueva playera de cara a la Liga MX Clausura 2026 luego de un torneo en el que alcanzaron el Play-In pero sin superarlo para clasificarse a los Cuartos de Final y en el que en plena Fase Final decidieron relevar a Jaime Lozano como director técnico.

Con Esteban Solari al frente del conjunto hidalguense, jugarán con un uniforme alternativo para el siguiente semestre, año mundialista a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, cuyo s orteo para el Mundial 2026 puedes seguir en la transmisión en vivo por ViX sólo para territorio mexicano.

PUBLICIDAD

El propio Mundial, cabe recordar, obligó a la Liga MX a modificar su formato para la Fase Final o Liguilla.

El anuncio se dio luego en el día del aniversario luctuoso del portero colombiano Miguel Calero, su muerte fue un 4 de diciembre de 2012, por lo que la nueva playera, tercer uniforme o camiseta alternativa, va en honor al guardameta quien dejó un legado en la cancha y con su hijo Juan José Calero que siguió sus pasos dentro de la cancha, pero en otra posición.

ASÍ ES LA NUEVA PLAYERA DEL PACHUCA PARA LA LIGA MX CLAUSURA 2026

La nueva camiseta remite al suéter o uniforme de Miguel Calero en su época de futbolista, con franjas horizontales en negro y amarillo, que incluso remiten a un modelo retro del Borussia Dortmund de Alemania, pero totalmente enfocado en su portero, también apodado el Cóndor.

La playera ya se encuentra a la venta y su modelo para aficionados de manga corta tiene un precio de mil 899 pesos, mientras que el modelo en manga larga tiene un costo de mil 999 pesos, aunque aún no hay uno con diseño y corte para mujer y niño.

Rumbo al Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los Tuzos reportarán el próximo 11 de diciembre y comenzarán los entrenamientos un día después. Tendrán tres partidos amistosos como parte de su adaptación y preparación hacia el nuevo semestre futbolístico y que son: