    Pumas UNAM

    Tremenda rabieta de Keylor Navas contra sus compañeros en el Pumas vs. Xolos

    El portero costarricense estalló luego del penal para que Tijuana descontara en C.U.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Penal para Xolos! Blanco cae en el área y Tijuana clava su único gol

    Pumas estuvo cerca de hacer un partido perfecto ante Xolos, pero regaló un penal que provocó la rabieta de Keylor Navas en contra de sus compañeros.

    El equipo universitario ganaba 3-0 en C.U., pero al minuto 65 Kevin Castañeda descontó de penal tras una falta de Pedro Vite sobre Domingo Blanco.

    Si bien la decisión del árbitro Maximiliano Quintero Hernández puede ser cuestionada, Pumas se relajó unos minutos al tener tres goles a favor.

    Tras marcarse la falta, Keylor Navas se llevó las manos a la cabeza y pateó hacia las gradas un balón que se encontraba fuera del terreno de juego.

    Y luego de que Castañeda acertara su disparo desde los once pasos, el arquero costarricense manoteó y les gritó a sus compañeros para después patear el poste de su portería.

    Pumas reaccionó y seis minutos después, al 71’, Rubén Duarte marcó el 4-1 para sellar la victoria en el Estadio Olímpico Universitario.

    Bocanada de oxígeno para Efraín Juárez, ya que el conjunto universitario volvió a la pelea por el último boleto del Play-in al llegar a 18 puntos para escalar al décimo puesto.

    Pumas cierra la fase regular de la Liga MX ante Cruz Azul el sábado 8 de noviembre.

    Video Resumen | Pumas golea a Xolos 4-1 y se mantiene con miras al Play-in

