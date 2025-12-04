    Liga MX

    Guillermo Cantú reveló el motivo por el cual no hay futbolistas mexicanos en Europa

    El ex directivo de la Selección Mexicana habló duro sobre como se maneja la Liga MX

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Guillermo Cantú asegura que al futbolista mexicano no lo envían al extranjero

    Guillermo Cantú, ex directivo de la Selección Mexicana, reveló el motivo por el cual no se exportan jugadores de la Liga MX al futbol europeo para que se pueda incrementar el nivel del Tri.

    En entrevista para Faitelson Sin Censura, Cantú mencionó que la liga mexicana no está hecha para exportar jugadores debido a que los dueños lo ven más como un negocio que en tratar de ayudar a la selección.

    PUBLICIDAD

    “Yo creo que hay jugadores muy buenos, como en todas las selecciones, en todas las etapas ha habido jugadores muy buenos ahora, si hubiera un fogueo mucho mayor a más alto nivel desde más temprana edad, creo que sería todavía mucho mejor… lo que pasa es que no los envías no está armado para exportar, somos consumidores de talento

    “La Liga MX, por más que la critiquemos… e s un negocio, es una industria y los dueños tienen sus incentivos y a veces esos incentivos de los dueños de los equipos no empatan completamente con los incentivos o con lo que se debería de hacer para producir más jugadores más talentosos y tenerlos en selección nacional

    “Es una de las ligas más maduras que hay por el tema comercial, por el tema deportivo, por la infraestructura, pero no por el desarrollo de talentos jóvenes mexicanos ese no es parte del del ADN de la mayoría de los clubes de la Liga MX…o sea, es un negocio”, señaló Cantú.

    Video Cantú explica las razones por las cuales llevó al Tri a Osorio y al Tata Martino

    Más sobre Liga MX

    2:01
    Guillermo Cantú asegura que al futbolista mexicano no lo envían al extranjero

    Guillermo Cantú asegura que al futbolista mexicano no lo envían al extranjero

    1 min
    Oficial: Pedro Caixinha es nuevo director técnico de los Bravos de Juárez

    Oficial: Pedro Caixinha es nuevo director técnico de los Bravos de Juárez

    2 min
    Pachuca anuncia nueva playera de cara al Clausura 2026 en honor a Miguel Calero

    Pachuca anuncia nueva playera de cara al Clausura 2026 en honor a Miguel Calero

    1:15
    Así puedes ver el Tigres vs. Cruz Azul de las Semifinales de vuelta

    Así puedes ver el Tigres vs. Cruz Azul de las Semifinales de vuelta

    2 min
    Monterrey vs. Toluca: Sergio Canales y Tecatito son dudas para la Semifinal de vuelta

    Monterrey vs. Toluca: Sergio Canales y Tecatito son dudas para la Semifinal de vuelta

    Relacionados:
    Liga MXMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX