Video Guillermo Cantú asegura que al futbolista mexicano no lo envían al extranjero

Guillermo Cantú, ex directivo de la Selección Mexicana, reveló el motivo por el cual no se exportan jugadores de la Liga MX al futbol europeo para que se pueda incrementar el nivel del Tri.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, Cantú mencionó que la liga mexicana no está hecha para exportar jugadores debido a que los dueños lo ven más como un negocio que en tratar de ayudar a la selección.

“Yo creo que hay jugadores muy buenos, como en todas las selecciones, en todas las etapas ha habido jugadores muy buenos ahora, si hubiera un fogueo mucho mayor a más alto nivel desde más temprana edad, creo que sería todavía mucho mejor… lo que pasa es que no los envías no está armado para exportar, somos consumidores de talento”

“La Liga MX, por más que la critiquemos… e s un negocio, es una industria y los dueños tienen sus incentivos y a veces esos incentivos de los dueños de los equipos no empatan completamente con los incentivos o con lo que se debería de hacer para producir más jugadores más talentosos y tenerlos en selección nacional”

“Es una de las ligas más maduras que hay por el tema comercial, por el tema deportivo, por la infraestructura, pero no por el desarrollo de talentos jóvenes mexicanos ese no es parte del del ADN de la mayoría de los clubes de la Liga MX…o sea, es un negocio”, señaló Cantú.