Liga MX Búfalo Aguirre reporta con Tigres y manda mensaje a Rayados El delantero fue cuestionado sobre su pasado 'Rayado' tras llegar a Monterrey.

Video ‘Búfalo’ Aguirre llega a Monterrey y suelta recadito para Rayados



Rodrigo Aguirre finalmente llegó a Monterrey para reportar con Tigres y no tardó en mandar un mensaje a Rayados, exquipo suyo y ahora acérrimo rival en el Clausura 2026 de Liga MX.

Tras su despedida del América, el atacante uruguayo hizo acto de presencia en el aeropuerto de Monterrey este sábado presumiendo los colores de Tigres donde ya lo esperaban los medios para sus primeras declaraciones.

Como era de esperarse, Aguirre fue cuestionado sobre su pasado con Rayados, acérrimo rival de Tigres, a quien ahora defenderá.

"La verdad que muy contento, emocionado de jugar en el Volcán, conozco muy bien lo que es Tigres, así que emocionado.

"Soy muy respetuoso y siempre lo he sido en todos los clubes que he jugado, pero a Tigres es muy difícil decirle que no, es un proyecto ganador y la decisión fue fácil", declaró el jugador.

Además del proyecto con Tigres, Aguirre citó la importancia de mantenerse activo en un club competitivo de cara al Mundial 2026, donde tiene altas probabilidades de quedarse en la lista definitiva con Uruguay.