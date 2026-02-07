    Liga MX

    Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Jornada 5 de la Liga MX

    Los Rojinegros quieren seguir con el buen paso, pero los de la UNAM buscan su segundo triunfo fuera de CU.

    Alonso Ramírez
    Atlas recibirá a los Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

    A este encuentro, el conjunto que dirige Diego Cocca venció por la mínima diferencia a Mazatlán, lo que marca un buen inicio de torneo para los Rojinegros.

    Los de la UNAM, por su parte, llegarán con el ánimo renovado luego de golear en Ciudad Universitaria a Santos Laguna en la fecha anterior.

    Este duelo será de alto calibre, ya que están a solo un punto de diferencia en la clasificación general, Atlas es tercero con 9 puntos y Pumas es cuarto lugar con 8 unidades.

    Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Liga MX

    • Fecha: Este juego será el próximo sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Jalisco.
    • Horario: El pitazo inicial será a las 19:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este partido lo podrás ver a través de Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver en TUDN, tudn.com, y app de TUDN.
    Liga MX

