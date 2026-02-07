Liga MX Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Jornada 5 de la Liga MX Los Rojinegros quieren seguir con el buen paso, pero los de la UNAM buscan su segundo triunfo fuera de CU.

Atlas recibirá a los Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.

A este encuentro, el conjunto que dirige Diego Cocca venció por la mínima diferencia a Mazatlán, lo que marca un buen inicio de torneo para los Rojinegros.

Los de la UNAM, por su parte, llegarán con el ánimo renovado luego de golear en Ciudad Universitaria a Santos Laguna en la fecha anterior.

Este duelo será de alto calibre, ya que están a solo un punto de diferencia en la clasificación general, Atlas es tercero con 9 puntos y Pumas es cuarto lugar con 8 unidades.

Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Liga MX