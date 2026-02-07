Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Jornada 5 de la Liga MX
Los Rojinegros quieren seguir con el buen paso, pero los de la UNAM buscan su segundo triunfo fuera de CU.
Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026
Atlas recibirá a los Pumas en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco.
A este encuentro, el conjunto que dirige Diego Cocca venció por la mínima diferencia a Mazatlán, lo que marca un buen inicio de torneo para los Rojinegros.
Los de la UNAM, por su parte, llegarán con el ánimo renovado luego de golear en Ciudad Universitaria a Santos Laguna en la fecha anterior.
Este duelo será de alto calibre, ya que están a solo un punto de diferencia en la clasificación general, Atlas es tercero con 9 puntos y Pumas es cuarto lugar con 8 unidades.
Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Liga MX
- Fecha: Este juego será el próximo sábado 7 de febrero en la cancha del Estadio Jalisco.
- Horario: El pitazo inicial será a las 19:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico.
- Dónde ver: Este partido lo podrás ver a través de Canal 5, TUDN y ViX en México, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver en TUDN, tudn.com, y app de TUDN.
