    Liga MX

    América vs. Monterrey | Horario y dónde ver el partido de la jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX

    Las Águilas reciben a su verdugo del Apertura 2026 y buscan una pequeña revancha.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026

    Después de lograr su primera victoria en el Clausura 2026 y luego de las repentinas salidas de Alvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, América recibe a Monterrey en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada 5 de la Liga MX.

    Las Águilas llegan a este compromiso luego de vencer como locales 2-0 a los Rayos del Necaxa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Toluca vs. Cruz Azul: Horario y dónde ver partido de Jornada 5 del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Toluca vs. Cruz Azul: Horario y dónde ver partido de Jornada 5 del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Jornada 5 de la Liga MX
    1 mins

    Horario y dónde ver el Atlas vs. Pumas de la Jornada 5 de la Liga MX

    Liga MX
    ¿Quién fue la mujer encargada de llevar el protocolo en el Mazatlán vs. Chivas?
    1 mins

    ¿Quién fue la mujer encargada de llevar el protocolo en el Mazatlán vs. Chivas?

    Liga MX
    La Liga MX tuvo la visita especial de la Reina del Carnaval de Mazatlán
    1:15

    La Liga MX tuvo la visita especial de la Reina del Carnaval de Mazatlán

    Liga MX
    Gabriel Milito confirma lesión de Luis Romo y estará en observación
    1:25

    Gabriel Milito confirma lesión de Luis Romo y estará en observación

    Liga MX
    Resumen | Chivas derrota a Mazatlán y se mantiene invicto
    9:58

    Resumen | Chivas derrota a Mazatlán y se mantiene invicto

    Liga MX
    Efraín Álvarez y Chivas cumplen en Mazatlán, ahora a pensar en América
    2:05

    Efraín Álvarez y Chivas cumplen en Mazatlán, ahora a pensar en América

    Liga MX
    Guido Pizarro afirma que el equipo está por encima de cualquier futbolista
    1:13

    Guido Pizarro afirma que el equipo está por encima de cualquier futbolista

    Liga MX
    ¡Se encienden las alarmas! Luis Romo se duele ante la preocupación de su familia
    1:56

    ¡Se encienden las alarmas! Luis Romo se duele ante la preocupación de su familia

    Liga MX
    Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento: Joao Pedro sigue en la cima, la ‘Hormiga’ acecha
    1 mins

    Tabla de goleo 2026 de Liga MX al momento: Joao Pedro sigue en la cima, la ‘Hormiga’ acecha

    Liga MX

    Mientras que los Rayados se presentan tras rescatar el empate en el Gigante de Acero frente a los Xolos de Tijuana.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS. MONTERREY DE LA JORNADA 5

    América busca una pequeña revancha tras esa dolorosa eliminación que sufrieron a manos de Monterrey en los cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, con un gol de Germán Berterame en los últimos minutos.

    • Cuando: El partido entre América y Monterrey se disputará el próximo sábado 7 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes.
    • Horario: El encuentro arrancará a las 9:00pm del Centro de México, 10:00pm del Este, 9:00pm del Centro y 7:00pm del Pacifico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: El partido lo podrás disfrutar en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos por Univision, TUDN, TUDN.com, APP de TUDN y ViX.
    Relacionados:
    Liga MXAméricaMonterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX