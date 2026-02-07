Liga MX América vs. Monterrey | Horario y dónde ver el partido de la jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX Las Águilas reciben a su verdugo del Apertura 2026 y buscan una pequeña revancha.

Por: Raúl Martínez

Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026

Después de lograr su primera victoria en el Clausura 2026 y luego de las repentinas salidas de Alvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, América recibe a Monterrey en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada 5 de la Liga MX.

Las Águilas llegan a este compromiso luego de vencer como locales 2-0 a los Rayos del Necaxa.

Mientras que los Rayados se presentan tras rescatar el empate en el Gigante de Acero frente a los Xolos de Tijuana.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS. MONTERREY DE LA JORNADA 5

América busca una pequeña revancha tras esa dolorosa eliminación que sufrieron a manos de Monterrey en los cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, con un gol de Germán Berterame en los últimos minutos.