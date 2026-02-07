América vs. Monterrey | Horario y dónde ver el partido de la jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX
Las Águilas reciben a su verdugo del Apertura 2026 y buscan una pequeña revancha.
Video Así podrás ver los partidos de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026
Después de lograr su primera victoria en el Clausura 2026 y luego de las repentinas salidas de Alvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, América recibe a Monterrey en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada 5 de la Liga MX.
Las Águilas llegan a este compromiso luego de vencer como locales 2-0 a los Rayos del Necaxa.
Mientras que los Rayados se presentan tras rescatar el empate en el Gigante de Acero frente a los Xolos de Tijuana.
HORARIO Y DÓNDE VER EL AMÉRICA VS. MONTERREY DE LA JORNADA 5
América busca una pequeña revancha tras esa dolorosa eliminación que sufrieron a manos de Monterrey en los cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX, con un gol de Germán Berterame en los últimos minutos.
- Cuando: El partido entre América y Monterrey se disputará el próximo sábado 7 de febrero en el estadio Ciudad de los Deportes.
- Horario: El encuentro arrancará a las 9:00pm del Centro de México, 10:00pm del Este, 9:00pm del Centro y 7:00pm del Pacifico en los Estados Unidos.
- Dónde ver: El partido lo podrás disfrutar en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos por Univision, TUDN, TUDN.com, APP de TUDN y ViX.