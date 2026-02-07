    Liga MX

    Toluca vs. Cruz Azul: Horario y dónde ver partido de Jornada 5 del Clausura 2026 Liga MX

    La Máquina busca su cuarta victoria al hilo, mientras que los Diablos quieren ganar tras dos empates seguidos.

    Por:Juan Regis
    Previa Toluca vs. Cruz Azul Jornada 5
    Toluca y Cruz Azul se miden como parte de la Jornada 5 del Clausura 2026 de Liga MX y aquí te decimos cómo ver el partido EN VIVO por nuestras plataformas.

    El campeón actual recibe a La Máquina en el Nemesio Diez con el objetivo de sacudirse los dos empates consecutivos que lo tienen en la quinta posición de la tabla tras haber iniciado con dos victorias consecutivas.

    Del otro lado, Cruz Azul se encuentra peleando la cima con Chivas y logró recomponer un mal inicio de torneo para sumar tres victorias al hilo.

    HORARIO Y DÓNDE VER TOLUCA VS. CRUZ AZUL DE JORNADA 5 LIGA MX

    • Toluca vs. Cruz Azul
    • Sábado 7 de febrero de 2026
    • Estadio Nemesio Diez
    • 5pm centro de México
    • 6pm ET y 4pm Pacífico de Estados Unidos
    • Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX (solo Estados Unidos)

    TABLA DE GOLEO DEL CLAUSURA 2026 LIGA MX AL MOMENTO


    Joao Pedro y Armando ‘Hormiga’ González continúan con su racha goleadora en e l Torneo Clausura 2026 tras el campeonato de goleo que ganaron a finales del año pasado.

    • Joao Pedro (San Luis) 4 goles
    • Armando González (Chivas) 3 goles
    • José Paradela (Cruz Azul) 3 goles
    • Daniel Aguirre (Chivas) 2 goles
    • Agustín Palavecino (Cruz Azul) 2 goles
    • Uros Durdevic (Atlas) 2 goles
    • Jordan Carrillo (Pumas) 2 goles
    • Adalberto Carrasquilla (Pumas) 2 goles
    • Helinho (Toluca) 2 goles
    • Iker Fimbres (Monterrey) 2 goles
    Liga MXTolucaCruz Azul

