Video ¿Qué pasó con la inhabilitación a Carrasquilla? La verdad en Cruz Azul

A decir del reportero de TUDN Rodrigo Celorio en el programa de Insiders, el jugador de Pumas no dejaría de jugar en ningún momento por suspensión, debido a que la directiva cementera no pidió ningún castigo respecto a ese tema.

"De la información de Adalberto Carrasquilla, la información que yo tengo es que Cruz Azul no solicitó su inhabilitación, por lo tanto, no entra en causal y no será inhabilitado".

Dentro de este tema, también podría ser inhabilitado por decisión de la Comisión Disciplinaria, aunque todo indica que tampoco habría castigo desde ese sentido.

"Me comentaban que no creemos que la Comisión entre de oficio, entonces, al no entrar de oficio, ni haber una solicitud de inhabilitación, Carrasquilla va a pagar el partido contra Pachuca por acumulación de tarjetas amarillas y va a estar disponible para el próximo torneo Jornada 1 o el partido contra Tijuana o Juárez".