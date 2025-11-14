Cruz Azul toma inesperada decisión respecto a Adalberto Carrasquilla
En Insiders se habló de la polémica fractura de Kevir Mier por la entrada del panameño en Puebla.
Luego de una larga polémica, tras la lesión sufrida por el portero cementero Kevin Mier, en el que se especuló que Cruz Azul solicitaría la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por aparentemente ser el culpable, ahora todo parece dar un giro inesperado.
A decir del reportero de TUDN Rodrigo Celorio en el programa de Insiders, el jugador de Pumas no dejaría de jugar en ningún momento por suspensión, debido a que la directiva cementera no pidió ningún castigo respecto a ese tema.
"De la información de Adalberto Carrasquilla, la información que yo tengo es que Cruz Azul no solicitó su inhabilitación, por lo tanto, no entra en causal y no será inhabilitado".
Dentro de este tema, también podría ser inhabilitado por decisión de la Comisión Disciplinaria, aunque todo indica que tampoco habría castigo desde ese sentido.
"Me comentaban que no creemos que la Comisión entre de oficio, entonces, al no entrar de oficio, ni haber una solicitud de inhabilitación, Carrasquilla va a pagar el partido contra Pachuca por acumulación de tarjetas amarillas y va a estar disponible para el próximo torneo Jornada 1 o el partido contra Tijuana o Juárez".
Desde el punto de vista del panelista, fue una decisión sensata del Cruz Azul tomando en cuenta que no hubo atenuante de mala fe de ir a pegar y a lesionar a Kevin Mier, por lo que terminó por ser una decisión correcta.