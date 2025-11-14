    Cruz Azul

    Cruz Azul toma inesperada decisión respecto a Adalberto Carrasquilla

    En Insiders se habló de la polémica fractura de Kevir Mier por la entrada del panameño en Puebla.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¿Qué pasó con la inhabilitación a Carrasquilla? La verdad en Cruz Azul

    Luego de una larga polémica, tras la lesión sufrida por el portero cementero Kevin Mier, en el que se especuló que Cruz Azul solicitaría la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por aparentemente ser el culpable, ahora todo parece dar un giro inesperado.

    A decir del reportero de TUDN Rodrigo Celorio en el programa de Insiders, el jugador de Pumas no dejaría de jugar en ningún momento por suspensión, debido a que la directiva cementera no pidió ningún castigo respecto a ese tema.

    PUBLICIDAD

    "De la información de Adalberto Carrasquilla, la información que yo tengo es que Cruz Azul no solicitó su inhabilitación, por lo tanto, no entra en causal y no será inhabilitado".

    Dentro de este tema, también podría ser inhabilitado por decisión de la Comisión Disciplinaria, aunque todo indica que tampoco habría castigo desde ese sentido.

    "Me comentaban que no creemos que la Comisión entre de oficio, entonces, al no entrar de oficio, ni haber una solicitud de inhabilitación, Carrasquilla va a pagar el partido contra Pachuca por acumulación de tarjetas amarillas y va a estar disponible para el próximo torneo Jornada 1 o el partido contra Tijuana o Juárez".

    Desde el punto de vista del panelista, fue una decisión sensata del Cruz Azul tomando en cuenta que no hubo atenuante de mala fe de ir a pegar y a lesionar a Kevin Mier, por lo que terminó por ser una decisión correcta.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Sergio Ramos brilla en los Latin Grammy 2025 junto a Bad Bunny

    Sergio Ramos brilla en los Latin Grammy 2025 junto a Bad Bunny

    1 min
    Víctor Velázquez asegura que "habrá sanciones" por tema Mier-Carrasquilla

    Víctor Velázquez asegura que "habrá sanciones" por tema Mier-Carrasquilla

    2 min
    Ovalle y Orrantía, nominados a los Premios Marta y Puskás

    Ovalle y Orrantía, nominados a los Premios Marta y Puskás

    1 min
    Puebla cesa a Hernán Cristante tras dejar al equipo en el sótano del Apertura 2025

    Puebla cesa a Hernán Cristante tras dejar al equipo en el sótano del Apertura 2025

    1 min
    Diego Valdés regresaría a la Liga MX para reforzar a este histórico club

    Diego Valdés regresaría a la Liga MX para reforzar a este histórico club

    Relacionados:
    Cruz AzulPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX