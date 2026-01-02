Puebla Puebla anuncia el regreso de Kevin Velasco para el Clausura 2026 El cuadro de La Franja suma un nuevo refuerzo para encarar el nuevo torneo de la Liga MX.

Se acerca el inicio del Torneo Clausura 2026 y los equipos siguen ocupados en reforzar todas sus líneas para enfrentarlo de la mejor manera y lograr cumplir con sus objetivos y en Puebla no es la excepción.

Para este nuevo comienzo el equipo de La Franja anunció, a través de sus redes sociales, el regreso de Kevin Velasco, quien se desempeña como lateral izquierdo.

El colombiano regresa al futbol mexicano tras finalizar un préstamo con el Atlético Paranaense brasileño, donde sus números no fueron del todo positivos, por lo que no hicieron efectiva su opción de compra.

Su regreso al Puebla resultó un poco sorpresivo, ya que ante su salida del club brasileño, se especuló mucho sobre las posibilidades de La Foca de ser repatriado y aterrizar en Millonarios o Deportivo Cali, ambos del futbol de Colombia.

Ante la presencia de Edgar Guerra en la lateral izquierda de los camoteros, el técnico, Albert Espigares, podría usar a Kevin Velasco por derecha a fin de surtir de centros de peligro a sus artilleros.