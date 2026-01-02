    Puebla

    Puebla anuncia el regreso de Kevin Velasco para el Clausura 2026

    El cuadro de La Franja suma un nuevo refuerzo para encarar el nuevo torneo de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google

    Se acerca el inicio del Torneo Clausura 2026 y los equipos siguen ocupados en reforzar todas sus líneas para enfrentarlo de la mejor manera y lograr cumplir con sus objetivos y en Puebla no es la excepción.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Este DT bicampeón en Sudamérica en 2025 abre la puerta a su regreso a México
    1:16

    Este DT bicampeón en Sudamérica en 2025 abre la puerta a su regreso a México

    Liga MX
    ¿Arrepentido de volver a las Chivas? Las sinceras palabras de Chicharito
    1:36

    ¿Arrepentido de volver a las Chivas? Las sinceras palabras de Chicharito

    Liga MX
    Gignac define su futuro en Tigres en vísperas de año nuevo
    1:16

    Gignac define su futuro en Tigres en vísperas de año nuevo

    Liga MX
    La novedad en América previo a celebrar el Año Nuevo rumbo al Clausura 2026
    1:20

    La novedad en América previo a celebrar el Año Nuevo rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Así entrena Miguel Borja previo a reportarse con Cruz Azul para el Clausura 2026
    1 mins

    Así entrena Miguel Borja previo a reportarse con Cruz Azul para el Clausura 2026

    Liga MX
    El jugador ‘europeo’ que quieren Cruz Azul, América y hasta Monterrey
    2:13

    El jugador ‘europeo’ que quieren Cruz Azul, América y hasta Monterrey

    Liga MX
    Mateusz Bogusz se ausenta del inicio de pretemporada de Cruz Azul
    1 mins

    Mateusz Bogusz se ausenta del inicio de pretemporada de Cruz Azul

    Liga MX
    Marcas, errores y hasta problemas legales del 2025 en la Liga MX
    2:01

    Marcas, errores y hasta problemas legales del 2025 en la Liga MX

    Liga MX
    Pachuca anuncia el regreso de uno de sus máximos goleadores para el Clausura 2026
    1 mins

    Pachuca anuncia el regreso de uno de sus máximos goleadores para el Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Increíble! Pachuca anuncia “El Retorno del Rey”
    2:03

    ¡Increíble! Pachuca anuncia “El Retorno del Rey”

    Liga MX

    Para este nuevo comienzo el equipo de La Franja anunció, a través de sus redes sociales, el regreso de Kevin Velasco, quien se desempeña como lateral izquierdo.

    El colombiano regresa al futbol mexicano tras finalizar un préstamo con el Atlético Paranaense brasileño, donde sus números no fueron del todo positivos, por lo que no hicieron efectiva su opción de compra.

    Su regreso al Puebla resultó un poco sorpresivo, ya que ante su salida del club brasileño, se especuló mucho sobre las posibilidades de La Foca de ser repatriado y aterrizar en Millonarios o Deportivo Cali, ambos del futbol de Colombia.

    Ante la presencia de Edgar Guerra en la lateral izquierda de los camoteros, el técnico, Albert Espigares, podría usar a Kevin Velasco por derecha a fin de surtir de centros de peligro a sus artilleros.

    Aparte del colombiano, Puebla se reforzó con Albert Espigares (DT), Ignacio Daniel Puch (Atlético Independiente, ARG), Eduardo Mustre (Pachuca), Juan Pablo Vargas (Millonarios, COL), Daniel Gutiérrez (Mazatlán).

    Relacionados:
    Puebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX