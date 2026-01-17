    Liga MX

    Jugadores de Liga MX que han ido a la MLS por 'culpa' de Messi

    Germán Berterame se perfila para ser el más reciente fichaje del Inter Miami de la MLS.

    Por:Juan Regis
    Video Jugadores que Messi ha ‘robado’ a la Liga MX

    Germán Berterame podría convertirse en el jugador de Liga MX más reciente que Messi 'ficha' para las filas del Inter Miami.

    Luego de que se diera a conocer que el equipo de la MLS donde juega el argentino ofreciera pagar a Monterrey la cláusula de rescisión de Berterame, estos son algunos de los nombres que se han dejado convencer por Messi y Las Garzas.

    Estos son algunos de los futbolistas que han compartido vestidor con Messi en Miami o han estado en el radar del club del argentino.

    JUGADORES DE LIGA MX QUE HAN JUGADOR EN EL INTER MIAMI

    Liga MX

    En el historial de exjugadores de Liga MX que hayan cambiado de rumbo para unirse a las filas del club de Messi, Óscar Ustari es uno de los más recordados por su paso por Atlas y Pachuca, y la gran amistad que lo une a Messi.

    Ustari comenzó a defender los colores del Inter Miami en 2024 tras una sólida carrera en México tras conseguir el título de liga con los Tuzos.

    Otro arquero que se encuentra actualmente en el plantel del Inter con Messi es el mexicoestadounidense William Yarbrough, recordado por la afición por sus años en León.

    Con más de 300 partidos y tres títulos en México --dos de Liga y uno de Ascenso-- Yarbrough le llenó el ojo a Las Garzas y en 2025 fue fichado bajo los tres palos.

    Nicolás Freire dejó Pumas rumbo a Miami, en calidad de préstamo, en el 2024. El argentino llegó al Inter Miami por pedido expreso del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, quien buscaba un central tras la salida del canadiense Kamal Miller.

    Gonzalo Piovi pudo haber sido otro de los 'discipulos' de Messi en la MLS, pero tras varios días de negociaciones con Cruz Azul, el fichaje no se concretó a finales del año pasado, por lo que tuvo que quedarse en La Máquina.

    MENCIÓN ESPECIAL: PIZARRO EN INTER MIAMI

    Rodolfo Pizarro es otro jugador bien conocido en la Liga MX que optó por probar suerte en la MLS. Tras su exitoso paso por Chivas y Monterrey, Pizarro sorprendió con su decisión de firmar con el Inter Miami en 2020.

    Defendió los colores durante tres años, pero desafortunadamente no alcanzó a compartir la cancha con Messi, quien precisamente llegó después de que el mexicano dejara vacante la número 10.

    Liga MXLionel MessiGermán BerterameÓscar UstariInter MiamiInter Miami CF

