Liga MX Messi llamó a Berterame para convencerlo de jugar para Inter Miami El gesto habría convencido al delantero naturalizado mexicano a meses del Mundial 2026.

Video El gesto de Messi para convencer a Berterame de jugar con Inter Miami

Luego de darse a conocer el inminente 'bombazo' de Germán Berterame al Inter Miami, los detalles de su despedida de Monterrey comenzaron a surgir en horas clave para el fichaje.

De acuerdo con Diego Armando Medina, para TUDN, y quien diera la exclusiva del interés del club de la MLS por el delantero naturalizado mexicano, Lionel Messi tuvo mucho que ver en el casi fichaje de Las Garzas.

PUBLICIDAD

"Totalmente, la decisión es de Berterame, hace dos años otros dos equipos lo buscaron, dijo que no, misma cláusula de rescisión",

"En esta ocasión le movió todo a Germán que haya sido Lionel Messi, el que me cuentan que incluso también en un momento del día le hizo una llamada a Germán para decirle, ‘me encantaría que vinieras, nuestra situación en el equipo es bastante buena, somos protagonistas, estamos buscando cosas importantes este año y si vienes para acá te voy a arropar, dando mi aval’, prácticamente la bendición de Lionel Messi”.

La fuente detalla que son 15 millones de dólares lo que Inter Miami habría pagado a Monterrey por la cláusula de rescisión de Berterame para dejarlo ir. La noticia llegó a la directiva de Rayados el viernes por la mañana antes de que estos realizaran el viaje a Mazatlán para el duelo de Jornada 3 de Liga MX.