Liga MX La razón por la que Jonathan dos Santos no se retiró con América en 2025 Dos factores hicieron que el mediocampista reconsiderara poner fin a su carrera con las Águilas.

Jonathan dos Santos hoy es uno de los dos contenciones titulares de André Jardine en América en el Clausura 2026, pero el año pasado estuvo cerca de poner fin a su carrera.

En plena transmisión del América vs. Olimpia de Concacaf Champions Cup, Julio Ibáñez reveló que Jona dos Santos había analizado retirarse en dos ocasiones en 2025.

“Creo que la historia de Jonathan dos Santos es de destacar. Él primero pensaba que en verano se iba a retirar, después que en diciembre del 2025”, comenzó diciendo.

El mediocampista mexicano de 35 años, 36 el próximo 26 de abril, reconsideró colgar los botines por el nivel mostrado en la Liguilla del Apertura 2025 y por una dieta especial que le hizo tener un mejor rendimiento en la cancha.

“La serie contra Rayados en Cuartos de Final lo vuelven a ilusionar porque el cuerpo técnico le dice ‘no te puedes ir con este nivel’.

“Desde octubre, porque él pensaba que iba a ser su última Liguilla, empezó una dieta muy importante, muy rigurosa, que hoy viene siguiendo y me decía ‘de verdad me siento mejor que nunca’. Entonces, ¿hasta cuándo va a parar Jona? No sé, porque se sigue viendo muy bien”, añadió Julio Ibáñez para los micrófonos de TUDN.

Jonathan dos Santos comenzó el Torneo Clausura 2026 en la banca, pero desde la Jornada 3 es titular, al igual que en los dos duelos contra Olimpia en la Concacaf Champions Cup.

Desde que llegó al América en enero del 2022, procedente de LA Galaxy, Jona dos Santos ha ganado seis títulos, y ha disputado 146 partidos con saldo de un gol y cinco asistencias.