    Liga MX

    La razón por la que Jonathan dos Santos no se retiró con América en 2025

    Dos factores hicieron que el mediocampista reconsiderara poner fin a su carrera con las Águilas.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video La verdadera razón por la que Jonathan dos Santos no se retiró en 2025


    Jonathan dos Santos hoy es uno de los dos contenciones titulares de André Jardine en América en el Clausura 2026, pero el año pasado estuvo cerca de poner fin a su carrera.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Llega a México el último refuerzo del América
    1:10

    Llega a México el último refuerzo del América

    Liga MX
    ¿Llega al Clásico? Zendejas causa baja para el duelo vs. Olimpia
    1 mins

    ¿Llega al Clásico? Zendejas causa baja para el duelo vs. Olimpia

    Liga MX
    “Zendejas no está al 100”; en América se encienden las alarmas previo al Clásico
    1:22

    “Zendejas no está al 100”; en América se encienden las alarmas previo al Clásico

    Liga MX
    Los brasileños que hicieron historia en América ¿se viene una nueva era dorada?
    2 mins

    Los brasileños que hicieron historia en América ¿se viene una nueva era dorada?

    Liga MX
    Vinicius Lima advierte a la Liga MX con su mejor cualidad en el campo
    2 mins

    Vinicius Lima advierte a la Liga MX con su mejor cualidad en el campo

    Liga MX
    Marcelo Flores deja la Selección Mexicana en su mejor momento
    1 mins

    Marcelo Flores deja la Selección Mexicana en su mejor momento

    Liga MX
    Raúl Jiménez en América: ¿Henry Martín está de acuerdo con su regreso?
    2 mins

    Raúl Jiménez en América: ¿Henry Martín está de acuerdo con su regreso?

    Liga MX
    Los delanteros de Argentina en Cruz Azul que no brillaron la última década
    2 mins

    Los delanteros de Argentina en Cruz Azul que no brillaron la última década

    Liga MX
    Andre Jardine revela la encomienda de Emilio Azcárraga: Ganar la Concacaf
    2 mins

    Andre Jardine revela la encomienda de Emilio Azcárraga: Ganar la Concacaf

    Liga MX
    Cruz Azul y sus delanteros extranjeros fallidos, ¿Nico Ibáñez romperá la maldición?
    2 mins

    Cruz Azul y sus delanteros extranjeros fallidos, ¿Nico Ibáñez romperá la maldición?

    Liga MX

    En plena transmisión del América vs. Olimpia de Concacaf Champions Cup, Julio Ibáñez reveló que Jona dos Santos había analizado retirarse en dos ocasiones en 2025.

    “Creo que la historia de Jonathan dos Santos es de destacar. Él primero pensaba que en verano se iba a retirar, después que en diciembre del 2025”, comenzó diciendo.

    El mediocampista mexicano de 35 años, 36 el próximo 26 de abril, reconsideró colgar los botines por el nivel mostrado en la Liguilla del Apertura 2025 y por una dieta especial que le hizo tener un mejor rendimiento en la cancha.

    “La serie contra Rayados en Cuartos de Final lo vuelven a ilusionar porque el cuerpo técnico le dice ‘no te puedes ir con este nivel’.

    “Desde octubre, porque él pensaba que iba a ser su última Liguilla, empezó una dieta muy importante, muy rigurosa, que hoy viene siguiendo y me decía ‘de verdad me siento mejor que nunca’. Entonces, ¿hasta cuándo va a parar Jona? No sé, porque se sigue viendo muy bien”, añadió Julio Ibáñez para los micrófonos de TUDN.

    Jonathan dos Santos comenzó el Torneo Clausura 2026 en la banca, pero desde la Jornada 3 es titular, al igual que en los dos duelos contra Olimpia en la Concacaf Champions Cup.

    Desde que llegó al América en enero del 2022, procedente de LA Galaxy, Jona dos Santos ha ganado seis títulos, y ha disputado 146 partidos con saldo de un gol y cinco asistencias.

    Video Los brasileños que brillaron y marcaron época en América
    Relacionados:
    Liga MXAméricaJonathan dos Santos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX