Juan Reynoso contundente: Me veo haciendo un equipo de época

“Me veo en corto plazo para hacer un equipo de época, ganar campeonatos, fortalecer a los menores, los baloneros son jugadores y les dije que ellos me sacarán más campeonatos, parece broma, pero así lo dije en Melgar y sucedió ”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador , quien también fue campeón con el equipo como jugador , aseguró que tanto él como sus futbolistas hoy ocupan un lugar que merecen gracias al trabajo, pues recordó que por el club pasaron entrenadores y jugadores de primer nivel y no lograron lo que hoy conquistó La Máquina.

“A veces no estamos en el lugar y momento apropiado, uno retrocede en el tiempo y hace memoria, pasaron jugadores y técnicos de categoría que no pudieron tener este logro y nos tiene en las nubes con lo que logramos. La vida te pone donde te mereces, lo hablo por Cata, Chuy, Aldrete, que los he visto llorar en momentos duros y hoy los vi llorar de alegría. Gente de este club que tiene asegurado su futuro le quitaba el sueño este campeonato y hoy se hizo realidad”.