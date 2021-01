"Sí, somos autocríticos, tenemos que analizar el video, pero no deja un buen sabor de boca, lo que se siente en el campo no es lo que ya demostramos, hablo en lo personal y hablo del grupo, entonces tenemos que ajustar muchos detalles, trabaja, esto sale con puro trabajo y buena mentalidad".

"Mal, amargo, mal sabor de boca, creo que tenemos que apretar mucho más para poder igualar o conseguir lo que hicimos el torneo pasado, tenemos que mejorar la actitud, en casa no podemos dejar ir puntos, esto sigue, hay que trabajar, esto no se queda aquí, temeos que mejorar para llegar hasta donde ya pusimos a Pumas, entonces me voy con mal sabor de boca y ajustar muchos detalles, a mejorar,no hay más", agregó.