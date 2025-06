Juan Carlos Osorio da la cara por acusaciones tras salida de Tijuana: ¿alcohol y adicciones?

Juan Carlos Osorio, director técnico colombiano, rechazó las acusaciones que ha recibido después de su salida de los Xolos de Tijuana, todo en entrevista con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN.

El estratega sudamericano rechazó que estuviera involucrado en problemas con alcohol, adicciones o abusos en problemas que aparentemente habrían orillado también a dejar Tijuana. Incluso, Juan Carlos Osorio se refirió a las especulaciones de que tendría problemas serios en caso de pisar Tijuana.

PUBLICIDAD

"Yo toda mi vida he sido un hombre deportista, un hombre dedicado a mi profesión y pues eh, en el tema particular de Tijuana ya he estado dos veces después de haber salido. Bueno, después de salir de Tijuana estuvimos casi un mes, unas cinco semanas esperando resolver el tema laboral y pues yo no nunca tenía una demanda y después regresé a Tijuana ya para una función para un evento familiar con la familia Hank y tampoco.

"Entonces, pues lo único que se puede decir ahí es que el que tenga o la que tenga algo que quejarse, pues que lo haga. Mientras tanto, a mí me parece que son conjeturas, especulaciones y como dije anteriormente, deseos de dañarle la imagen a uno", agregó.

Juan Carlos Osorio rechazó que haya generado problemas de abusos contra cualquier persona en su estancia en los Xolos o de negocios fuera del futbol posiblemente ilegales.

"Yo creo que me imagino que tal vez, y aclarando ese tema en Tijuana, yo únicamente salía con mi pareja que hoy en día mi prometida. Entonces yo no realmente no entiendo es hasta ahí el por qué de su comentario. Ahora, si es el tema de ya de adicciones también un rotundo no a las drogas.

"Ahora lo último que queda entonces es el tema del alcohol y yo pienso que como cualquier terrenal socialmente me tomo un trago, pero que eso haya interferido en algún momento, no solamente en Tijuana, sino anteriormente en algún otro club donde yo haya trabajado y que yo haya faltado al trabajo o haya cometido un atropello contra algún jugador o que eso interfiera con mi labor profesional. Nunca, nunca. De hecho, yo empecé recuerdo y me tomé mi primera copa de vino en estando en el Manchester City a los 41 años porque hasta antes de eso nunca, concluyó.

Video Osorio dice que vive un "karma" desde que dejó al Tricolor El DT colombiano afirma que no haber seguir al frente del equipo ha sido “el peor error de su carrera profesional” .