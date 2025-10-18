La malas noticias para Pumas no dejan de llegar en este Apertura 2025 de la Liga MX en su Jornada 13, lejos de que los resultados en la cancha no le han salido de lo mejor y estos los mantienen lejos de los primeros lugares, las bajas también los han perseguido.

Durante su encuentro de visita al Monterrey, los felinos sumaron una baja más la de José Juan Macías, quien impactará de forma directa en el ataque de los comandados por Efraín Juárez, que no hace mucho perdieron, también por lesión, a Guillermo Martínez, quien estará ausente un largo periodo.

PUBLICIDAD

Cuando corría el minuto 31 del encuentro, Macías debió ser sustituido, luego de tenderse en el terreno de juego, mientras hacía ejercicios de estiramiento en ambas piernas, por lo que parecía hasta ese momento un evento de calambres.

Sin embargo, más adelante, cuando buscó incorporarse, estuvo de pie algunos segundos, para luego volver a sentarse sobre el césped, ahora solamente sobándose la parte trasera del muslo de la pierna izquierda, lo que terminó con la salida del jugador en el carrito de las desgracias.

El jugador fue sustituido de manera inmediata por Santiago López ante la cara de dolor e incredulidad de J.J. Macías, quien ha sido propenso a las lesiones a pesar de su exitosa carrera en el futbol mexicano.