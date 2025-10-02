Las malas noticias en Pumas continúan luego de tres partidos consecutivos sin ganar, dos de ellos derrotas al hilo incluida la goleada ante América, partido en el que incluso perdieron a su director técnico Efraín Juárez por expulsión.

A todo ello se le suma la lesión del quinto metatarsiano de Guillermo Martínez, delantero titular del conjunto de la UNAM que deberá ser intervenido quirúrgicamente y por lo que se perderá lo que resta de la Liga MX Apertura 2025.

Confirmado por TUDN, el tiempo de rehabilitación de Guillermo Martínez será entre tres y cuatro meses, por lo que incluso se pude perder también el inicio del Clausura 2026, año en el que se lleva a cabo el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá.

Memo Martínez sumaba 11 partidos disputados, 10 de ellos como titular y con cuatro goles para ser junto a Jorge Ruvalcaba el máximo romperredes de Pumas con cuatro goles cada uno.

Si bien no ha sido últimamente considerado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana, la posibilidad de mantener un buen ritmo goleador le podía dar la oportunidad de ser considerado en las próximas fechas FIFA para ser observado por el estratega nacional.

La baja del Memote se da de cara al partido de Pumas ante Chivas por la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 y previo al receso por Fecha FIFA; para la reanudación del torneo el cuadro universitario visitará a Rayados.

Estos son los partidos que le restan en el torneo regular a Pumas en el Apertura 2025: