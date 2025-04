"Para mí es separar el ascenso y descenso, generar condiciones para que sí exista un tipo de ascenso en corto o mediano plazo con las condiciones correctas, creo que puede haber más de 18 equipos en un futuro si las condiciones son las adecuadas, no lo veo ligado totalmente el ascenso y descenso.

"Tengo la visión de que lo ideal es un dueño por equipo o por institución, pero tenemos que generar esas condiciones y aún no están para que la gente no venga a invertir, porque lo que sí estoy convencido es que es mejor una liga de 18 que de 15 o 14, para mí podemos ser 20, 22 o 24 en un futuro, pero primero debemos tener las bases sólidas, para que después quiera venir gente que nos va a aportar, no nada más en lo económico sino también en ideas para que crezca el futbol mexicano