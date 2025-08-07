Video Lo que suelta Cortizo de jugar con Sergio Ramos a hacerlo a lado de James

Jordi Cortizo arribó a León para unirse a la disciplina de los Panzas Verdes en este Apertura 2025 y por supuesto no podía dejar de hablar sobre lo que representa jugar al lado de dos leyendas del futbol como lo son Sergio Ramos, en Rayados, y James Rodríguez con los Esmeralda.

Y no se anduvo con rodeos en su respuesta a Israel Romo de TUDN.

"Si estoy siendo muy afortunado. Me está tocando jugar con leyendas del futbol que la verdad es un placer para mí compartir cancha con ellos y compartir vestidor. Eso también es muy importante, se les aprende mucho a jugadores de esta magnitud.

"La verdad que bien al final jugadores de buen pie se pueden entender donde sea. Me tocó estar con Canales, también, y entenderme muy bien con él. Puedo jugar pues por fuera, por dentro y por donde me ponga el profe no pasa nada. Eso no va a ser un tema al final la competencia interna siempre va a estar y yo f eliz en mi llegada y poder aportar", aseguró el medio campista de 29 años.

Cortizo también habló sobre lo que representa jugar en el conjunto de Guanajuato y señaló que conoce muy bien al club desde hace muchos años, y añadió lo que espera aportar.

"Sí claro conozco perfecto a León desde hace muchísimos años. Sé perfectamente lo que juegan, sé todo lo que han conseguido en los últimos años y cómo ha crecido el club. Es eso seguir creciendo con el equipo que hagamos una gran temporada juntos, unos grandes años juntos. Vengo a pelear minutos, tengo esa ilusión de jugar de sentirme importante y pues nada eso quiero apoyar al equipo. Estar con mis compañeros y y poner a León en lo más alto", finalizó.

Jordi Cortizo llega desde Monterrey al cuadro leones junto a José "Plátano" Alvarado ambos en compra definitiva. Su costo, según informó Diego Medina, reportero de TUDN, fue de 5 millones de dólares.

La tarde de este mismo jueves hará los exámenes físicos y médicos, así como los trámites de rigor para más tarde firmar, finalmente, el contrato.