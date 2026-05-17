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    Jordan Carrillo deja ver su felicidad: “es algo que nunca había vivido”

    El mediocampista le dio el gol del triunfo y empate global a los de la UNAM, con lo que avanzaron a la final.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video El 'héroe' de Pumas Jordan Carrillo da sus primeras palabras de la Final

    Pumas ganó su boleto a la final del Clausura 2026 tras eliminar a Pachuca en la semifinal de vuelta en CU, este encuentro fue definido por un golazo de Jordan Carrillo en la segunda mitad.

    El mediocampista de los universitarios habló con TUDN al final del partido, lo dedicó a la afición y señaló que era algo que tenía tiempo esperando para su carrera.

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    “Muy contento, es algo que nunca había vivido, es algo muy bonito, la afición se lo merece, tenía rato esperando este momento y aquí estamos gracias a Dios”.

    “La crítica siempre va a haber, solamente nos queda trabajar como venimos haciéndolo, trabajando día a día, con humildad, con fe y aquí estamos”.

    Por otro lado, Carrillo espera una final ante Cruz Azul complicada, como lo fue todo el torneo regular y la fase de la Liguilla del Futbol Mexicano.

    “Un partido muy difícil, como todos los partidos del torneo, de liguilla, pero nosotros estamos trabajando con humildad y con fe más que nada”.

    Finalmente, Jordan Carrillo dejó en el aire su continuidad en Pumas, ya que está prestado por Santos Laguna, el mediocampista se limitó a decir que se llena de confianza y la final le viene bien a él.

    “Muy contento, con mucha confianza, es lo que necesitaba, se me está dando, se le está dando al equipo y más que nada ayudar al equipo y me viene mejor a mí”.

    Video ¡Golazo insano de Jordan Carrillo! Pumas se está clasificando a la final
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