Liga MX Jardine recuerda a Fidalgo tras debut de Raphael Veiga en América El técnico de las Águilas valoró el debut de Veiga en la Liga MX tras entrar de cambio ante Monterrey.

Video Jardine compara a Raphael Veiga con Fidalgo tras su debut en América



André Jardine valoró el debut de Raphael Veiga con América y reconoció que su polivalencia en la media cancha le recuerda a lo que hacía Álvaro Fidalgo en las Águilas.

PUBLICIDAD

“Lo que me gusta de este jugador es su capacidad de jugar en cualquier función de la media cancha, como más o menos usamos a Fidalgo, como ‘8’, ‘10’, de extremo, a perfil cambiado”, declaró Jardine en rueda de prensa tras vencer 1-0 a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El técnico brasileño del América cree que su equipo dará un salto de calidad con Raphael Veiga, quien entró de cambio al minuto 67 por Erick Sánchez en el partido de la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026.

“Este jugador es capaz de suplir muchas situaciones, vamos a agregar mucho. Es un jugador que le gusta mucho el balón, le gusta ser de estos jugadores dentro de la cancha que te dan el ritmo, que tienen mucho criterio con el balón. Ojalá concrete porque creo que nos va aportar bastante”, señaló Jardine.

Raphael Veiga, de 30 años, aterrizó en el América procedente del Palmeiras, con quien registró 108 goles y 54 partidos en 379 partidos.

Veiga debutó con las Águilas a una semana del Clásico Nacional ante Chivas que se jugará el próximo sábado 14 de febrero en el Estadio Akron.

Antes, América recibirá al Olimpia en la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup, partido en el que podría ver minutos Raphael Veiga.