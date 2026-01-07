Liga MX Joe Corona se retira en el Tijuana vs. América del Clausura 2026 Sin resultados de por medio como motivo de su adiós, el ex seleccionado nacional por Estados Unidos dirá adiós apenas arranque el torneo.

Sin embargo, es el cuadro de Xolos el que acaparará reflectores por el retiro de uno de sus jugadores, luego de que en el torneo pasado lo hiciera Jesús Corona, quien fuera figura del Cruz Azul y también seleccionado nacional por México.

Esta vez se trata de otro Corona, Joe Benny Corona, quien también fuera seleccionado pero por parte de Estados Unidos y quien dirá adiós tras la Jornada 1 del Clausura 2026, aún sin conocerse si lo hará con minutos dentro del campo de juego o simplemente en algún homenaje previo al encuentro o en el descanso.

“El partido de este viernes 9 de enero en el que Club Tijuana enfrentará al América en el Estadio Caliente será el último juego como profesional de nuestro mediocampista y canterano Joe Corona.

“Joe ha decidido concluir su etapa como jugador defendiendo los colores rojinegros, por lo que este compromiso de la Jornada 1 se vivirá como un momento especial en el Mictlán. ¡Una vez Xoloitzcuintle, siempre Xoloitzcuintle!”, informó el cuadro fronterizo en un comunicado.