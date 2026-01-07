    Liga MX

    Joe Corona se retira en el Tijuana vs. América del Clausura 2026

    Sin resultados de por medio como motivo de su adiós, el ex seleccionado nacional por Estados Unidos dirá adiós apenas arranque el torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Juega y se va! Este jugador planea retirarse tras la Jornada 1 del Clausura 2026

    La Liga MX Clausura 2026 está por iniciar, lo hará este viernes 9 de enero con triple cartelera y en el que entre ella luce el Tijuana vs. América por tratarse de las Águilas, siempre contendientes al título y que recién anunció un flamante refuerzo.

    Sin embargo, es el cuadro de Xolos el que acaparará reflectores por el retiro de uno de sus jugadores, luego de que en el torneo pasado lo hiciera Jesús Corona, quien fuera figura del Cruz Azul y también seleccionado nacional por México.

    Esta vez se trata de otro Corona, Joe Benny Corona, quien también fuera seleccionado pero por parte de Estados Unidos y quien dirá adiós tras la Jornada 1 del Clausura 2026, aún sin conocerse si lo hará con minutos dentro del campo de juego o simplemente en algún homenaje previo al encuentro o en el descanso.

    “El partido de este viernes 9 de enero en el que Club Tijuana enfrentará al América en el Estadio Caliente será el último juego como profesional de nuestro mediocampista y canterano Joe Corona.

    “Joe ha decidido concluir su etapa como jugador defendiendo los colores rojinegros, por lo que este compromiso de la Jornada 1 se vivirá como un momento especial en el Mictlán. ¡Una vez Xoloitzcuintle, siempre Xoloitzcuintle!”, informó el cuadro fronterizo en un comunicado.

    Joe Benny Corona fue dos veces campeón de la Copa Oro de la Concacaf con la Selección de Estados Unidos, además formó parte de la plantilla que salió campeón en el único título de Tijuana en la Liga MX, el del Apertura 2012, además de ganar un título con América en el Apertura 2018.

    Liga MXClub Tijuana

