Video "Se put… y nos gritan": Chiquete cuenta sin filtros la clave de Cruz Azul

Luego de la victoria del Cruz Azul sobre el Monterrey e n encuentro de la Jornada 15 de la Liga MX, Jesús Orozco Chiquete dio las claves para la victoria de La Máquina.

"Somos un grupo muy trabajador, muy sano, muy exigente, que se exigen, se putean en los entrenamientos y al final es lo importante, tenemos un cuerpo técnico muy exigente que nos habla de frente, nos grita y nos dice las cosas como son".

El jugador celeste advirtió que los resultados también se han dado debido a la mentalidad de cada uno de los jugadores.

" La competencia interna que hay es muy buena, entra uno, sale otro y la verdad es que lo hace de la mejor manera, entonces ese fondo físico que tenemos en la plantilla va dando resultados y es lo más importante, que todos están preparados y mentalizados para jugar".

Al hablar del gol que convirtió ante los Rayados y ayudó a la victoria, confesó que tiene muchos compañeros que lo han ayudado a mejorar y que se dio en circunstancias muy especiales.