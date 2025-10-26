Video Resumen | Cruz Azul en lo alto de la tabla después de vencer al Monterrey

Cruz Azul recibió a Rayados en partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que se disputó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, duelo directo por los primeros lugares de la clasificación.

Con esta victoria, Cruz Azul llegó a 32 puntos, mismos que tiene Tigres y Toluca, con un juego menos, pero e pone en la pelea por el liderato del torneo a falta de dos jornadas. Monterrey se quedará con 30 unidades, todavía en puestos directos de Liguilla.

Oliver Torres se fue expulsado a los 23 minutos tras la revisión en el VAR, el silbante consideró que la entrada sobre José Paradela merecía el color rojo en la tarjeta. De esta manera, el español se perderá el Clásico Regio ante Tigres que se disputará en el Gigante de Acero.

A los 43 minutos, Jesús Orozco Chiquete vio el espacio y como si fuera otro partido, sacó un zurdazo al ras del pasto y cruzó toda el área para ser detenido por las redes del arco que defendía Luis Cárdenas.

La primera mitad terminó con un par de buenas jugadas en los arcos, Lucas Ocampos y Rodolfo Rotondi tuvieron oportunidades que levantaron a la afición de sus asientos, pero para su mala suerte no cayó la anotación.

En la segunda mitad, la Máquina aprovechó la superioridad numérica para establecer condiciones y crear ocasiones de peligro sobre el arco rival, pero quedaron cortos, el único balón que cayó a las redes fue invalidado por los silbantes.

Aunque los dirigidos por Doménec Torrent no bajaron los brazos y fueron poco a poco buscando el empate, sin embargo, se encontraron con la persona de Kevin Mier, quien tapó lo que le mandaron, incluso en jugadas consecutivas.

Con el tiempo de reposición encima, los Celestes, esta noche de negro y de gala, dieron el último golpe sobre los del norte, Ángel Sepúlveda definió pegado al poste al recibir solo dentro del área, el VAR revisó y validó la anotación.