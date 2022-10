Jesús Molina y Miguel Ponce, primeras bajas de Chivas tras el Apertura 2022

"Gracias Chivas y a todos los cuerpos técnicos por la confianza y por hacerme sentir como en casa, si bien no se cumplieron los objetivos como equipo, me quedo con todo el aprendizaje y momentos vividos. Si, fueron momentos difíciles deportivamente hablando, pero que sin duda me ayudaron a crecer en todos los sentidos", escribió en sus redes sociales Jesús Molina.