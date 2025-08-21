‘Tecatito’ Corona aún busca su mejor versión

    Monterrey

    Jesús Manuel Corona acepta que su regreso a Monterrey ha sido difícil

    El jugador de los Rayados advierte que aún puede dar más por el equipo a pesar de que le ha costado trabajo adaptarse de nuevo.

    Para Jesús Corona la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Qatar 2022 le cambió la vida, por lo que, en entrevista exclusiva para TUDN, afirmó que ahora disfruta mucho más del futbol y eso le ayuda a aportar más al Monterrey.

    "La verdad que sí, llevaba un tiempo, siempre lo digo pero es que es verdad, hablo con la familia, con amigos, que después de la lesión a mi me cambió totalmente y hace mucho no he disfrutado el futbol como lo estoy viviendo ahora y creo que se nota, lo notan ustedes, lo nota la familia, mis compañeros y creo que es esa versión que quiero dar de mi para mi y para el equipo".

    Aunque actualmente está convertido en uno de los mejores jugadores de los Rayados, donde incluso en lo peores momentos del equipo la afición nunca dejó de aplaudirlo, el Tecatito se muestra seguro de que aún puede dar más.

    "Pues yo quisiera que sí, pero creo que todavía puedo dar más, creo que todavía puedo ayudar al equipo en ciertas cosas como a lo mejor aprovechando las oportunidades de gol, creo que todavía lo puedo hacer mejor".

    Finalmente, Corona aceptó que a su regreso al futbol mexicano, le costó trabajo adaptarse a pesar de que ya había estado en el Monterrey.

    "Siempre que llego a un club, obviamente ya he estado en Rayados, me cuesta acostumbrarme, no sé que sea, no he pensado en algo en específico, pero siempre me cuesta. A veces pienso que si fueron 10 años en Europa y luego vuelvo, a lo mejor no estar tan concentrado en el día a día porque hace mucho no veía a la familia, a los amigos, yo creo que eso si me ha venido a la cabeza un poco, puede ser que sea eso".

