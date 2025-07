"La gran institución que es, la sensación que se tiene, la vibra y desde antes ya lo había pensado, era uno de los equipos que me gustaba, que lo tenía en la mira", comentó en conferencia de prensa el jugador.

"Cruz Azul, a lo largo de su historia, siempre se ha visto por su buen futbol, me fijé también en eso, la calidad de jugadores, me llamó la atención la forma de juego, el proyecto ahora con Larcamón y en cuanto me lo plantearon dije que sí".