Liga MX Javier Hernández habla de su alejamiento del futbol y su actual etapa El delantero mexicano afirma que está disfrutando de la etapa que actualmente está viviendo, pero acepta lo extraña.

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Luego de su alejamiento del futbol, Javier Hernández reaparece y asegura que a pesar de que al principio le costó trabajo, actualmente está disfrutando mucho de esta etapa.

" Ha sido maravilloso, noviembre y diciembre fueron muy duros, pero el año nuevo me cayó muy bien. Estoy muy pleno, estoy muy feliz, estoy creciendo muchísimo, estoy disfrutando de esta etapa, a final de año no se que vaya a suceder, pero este año, entre comillas, me lo tomé sabático".

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En entrevista exclusiva hecha por Marc Crosas para TUDN, el Chicharito mencionó algunas de las razones por las que decidió tomarse una pausa en lo futbolístico.

"Para poder sanar, reacomodar, poner todo en perspectiva y disfrutar, porque las cosas tan maravillosas que da el futbol, que las he platicado y las podemos platicar, pero una de las cosas que son difíciles de manejar, es que, a veces, crees que eres un futbolista antes que un ser humano y primero tienes que ser un ser humano, porque el ser humano es el que hace al buen futbolista".

CHICHARITO, SU ABUELO Y SU ALEJAMIENTO DEL FUTBOL

El exdelantero de las Chivas aseguró que actualmente está muy contento por sus logros a lo largo de toda sus carrera, aunque no deja de sentir nostalgia al pensar en el futbol.

"Necesitaba alejarme un poco, y créeme que estoy muy feliz, con tantas oportunidades, con tantas cosechas, que pensé que nunca iba a cosechar, de toda esa siembra que puso durante muchos años, que están llegando en momentos muy importantes. Créemelo, de verdad estoy feliz, y como siempre digo, feliz pero también siendo muy humano, siempre hay días difíciles o con muchas emociones, días en los que extraño muchísimo jugar fútbol".

Finalmente, Javier 'Chicharito' Hernández dejó claro que nunca se retirará del futbol a pesar de que en cierto momento dejará de jugarlo.

"Antes de que se fuera de este mundo, mi abuelo me dijo que él nunca se retiró del futbol, él simple y sencillamente no pudo jugar más. Yo creo que nunca dejas de ser futbolista, simplemente dejas de jugar, por decisión o porque el negocio te dice que ya no más. En general, estoy en paz, feliz, enamorado de la vida, y disfrutándolo muchísimo."

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