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    Javier Hernández habla de su alejamiento del futbol y su actual etapa

    El delantero mexicano afirma que está disfrutando de la etapa que actualmente está viviendo, pero acepta lo extraña.

    Por:Erick Morales Baca
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    Luego de su alejamiento del futbol, Javier Hernández reaparece y asegura que a pesar de que al principio le costó trabajo, actualmente está disfrutando mucho de esta etapa.

    " Ha sido maravilloso, noviembre y diciembre fueron muy duros, pero el año nuevo me cayó muy bien. Estoy muy pleno, estoy muy feliz, estoy creciendo muchísimo, estoy disfrutando de esta etapa, a final de año no se que vaya a suceder, pero este año, entre comillas, me lo tomé sabático".

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    En entrevista exclusiva hecha por Marc Crosas para TUDN, el Chicharito mencionó algunas de las razones por las que decidió tomarse una pausa en lo futbolístico.

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    "Para poder sanar, reacomodar, poner todo en perspectiva y disfrutar, porque las cosas tan maravillosas que da el futbol, que las he platicado y las podemos platicar, pero una de las cosas que son difíciles de manejar, es que, a veces, crees que eres un futbolista antes que un ser humano y primero tienes que ser un ser humano, porque el ser humano es el que hace al buen futbolista".

    CHICHARITO, SU ABUELO Y SU ALEJAMIENTO DEL FUTBOL

    El exdelantero de las Chivas aseguró que actualmente está muy contento por sus logros a lo largo de toda sus carrera, aunque no deja de sentir nostalgia al pensar en el futbol.

    "Necesitaba alejarme un poco, y créeme que estoy muy feliz, con tantas oportunidades, con tantas cosechas, que pensé que nunca iba a cosechar, de toda esa siembra que puso durante muchos años, que están llegando en momentos muy importantes. Créemelo, de verdad estoy feliz, y como siempre digo, feliz pero también siendo muy humano, siempre hay días difíciles o con muchas emociones, días en los que extraño muchísimo jugar fútbol".

    Finalmente, Javier 'Chicharito' Hernández dejó claro que nunca se retirará del futbol a pesar de que en cierto momento dejará de jugarlo.

    "Antes de que se fuera de este mundo, mi abuelo me dijo que él nunca se retiró del futbol, él simple y sencillamente no pudo jugar más. Yo creo que nunca dejas de ser futbolista, simplemente dejas de jugar, por decisión o porque el negocio te dice que ya no más. En general, estoy en paz, feliz, enamorado de la vida, y disfrutándolo muchísimo."

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    ¿QUE ESTÁS HACIENDO CON DRAFT KINGS?

    "Estoy haciendo de todo. Y una de esas, es poder colaborar con Draft Kings. Sabes que se viene el torneo, cada cuatro años, todo el mundo estamos esperando, ya sea participando o no. Tengo la dicha de que aquí con Draft Kings tengo la oportunidad. La aplicación ya viene es español, y poder darle ese toque extra a la Copa del Mundo, que puedas divertirte con las selecciones, o con todo lo que tú piensas que pueda pasar. Me llamo muchísimo la atención, y estoy feliz y agradecido con esta oportunidad."

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