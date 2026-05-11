Liga MX Fechas, horarios y sedes de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas ya conocen cuándo y dónde pelearán por clasificar a la Final.

Video Liga MX revela fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026

La Liga MX dio a conocer las fechas y los horarios en que se jugarán las Semifinales del Torneo Clausura 2026 con Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas buscando el boleto a la gran Final.

Los partidos de ida se celebrarán el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, mientras que los duelos de vuelta se llevarán a cabo el sábado 16 y domingo 17 de mayo.

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Cabe destacar que, el Cruz Azul vs. Chivas será el último partido que se disputará en el Estadio Banorte antes de ser entregado a la FIFA para la inauguración del Mundial 2026 del próximo 11 de junio.

Mientras que el partido de vuelta Chivas vs. Cruz Azul no se jugará en el Estadio Akron, sino en el Estadio Jalisco que será casa del Rebaño para lo que resta de la Liguilla.

Fechas y horarios de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026



Partidos de ida

Cruz Azul vs. Chivas – Estadio Banorte – Miércoles 13 de mayo a las 8 pm del Centro de México; 10 pm ET, 9 pm CT y 7 pm PT de Estados Unidos.

– Estadio Banorte – Miércoles 13 de mayo a las 8 pm del Centro de México; 10 pm ET, 9 pm CT y 7 pm PT de Estados Unidos. Pachuca vs. Pumas – Estadio Hidalgo – Jueves 14 de mayo a las 7 pm del Centro de México; 9 pm ET, 8 pm CT y 6 pm PT de Estados Unidos.

Partidos de vuelta