    Liga MX

    ¿Cuánto cuestan los boletos del partido Cruz Azul vs. Chivas en el Estadio Banorte?

    La Máquina dio a conocer el precio de las entradas para la Ida de las Semifinales ante Guadalajara.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Este es el precio de boletos para el partido Cruz Azul vs. Chivas de Liguilla

    El Cruz Azul vs. Chivas de Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX tiene sus boletos a la venta a partir de este lunes 11 de mayo, en la primera de dos preventas.

    El encuentro se llevará a cabo este miércoles 13 de mayo en la cancha del Estadio Banorte, donde se espera un lleno como pasó en los Cuartos de Final ante Atlas el pasado sábado.

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    La boletera Fanki será la encargada de vender los boletos para este partido de la Fiesta Grande en el Estadio Banorte y solo se venderán dos boletos por aficionado.

    PRECIOS DE BOLETOS DEL CRUZ AZUL VS. CHIVAS DE LIGUILLA


    Este lunes 11 de mayo comenzó la venta con la denominada " Preventa SOY Celeste", la venta general a todo el público será el martes 12 de mayo por la tarde-noche, ya que antes habrá una Preventa Pase Azul.

    A continuación te presentamos el costo de los boletos para este Cruz Azul vs. Chivas de la Liguilla del Clausura 2026:

    • $500 – Alto Norte
    • $600 – Alto Lateral
    • $600 – Alto Sur
    • $750 – 300 Preferente
    • $750 – 300 Cabecera
    • $850 – 300 Lateral
    • $950 - 100 Cabecera
    • $1,250 - 100 Plus Norte
    • $1,250 – 100 Plus Sur
    • $1,800 – 200 Platea
    • $3,250 – Palcos Club.

    *Precios en pesos mexicanos

    Video El Color Tribunero en el Cruz Azul vs. Atlas de la Liguilla
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