Liga MX Chivas vs. Cruz Azul: Antecedentes de Liguilla de la Liga MX Guadalajara y La Máquina se vuelven a encontrar en la Fiesta Grande casi seis meses después.

Video Claro dominador: Así los antecedentes en Liguilla del Chivas vs. Cruz Azul

Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX pusieron frente a frente a Chivas vs. Cruz Azul, un duelo de los llamados equipos grandes del futbol mexicano.

A lo largo de los años, desde 1970 que se instauró la Fiesta Grande, llama la atención que estos dos históricos clubes no se han visto las caras demasiadas veces como se pudiera creer.

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ANTECEDENTES DEL CHIVAS VS. CRUZ AZUL EN LIGUILLA



El Chivas vs. Cruz Azul vivirá su sexta eliminatoria de Liguilla en la historia, en donde hay una paternidad cantada por parte del Guadalajara.

Salvo la eliminación en el pasado Apertura 2025, con el penal fallado de Javier 'Chicharito' Hernández, el Rebaño Sagrado ha triunfado en las cuatro series que han disputado.

En total son 10 partidos de Liguilla de Chivas vs. Cruz Azul con saldo de cuatro triunfos para los rojiblancos, tres para los celestes y tres empates.

Temporada 1986-87



La Final de esa campaña en la Liga MX tuvo al Guadalajara como vencedor con un 4-2 global para conseguir la novena estrella en su historia.

Verano 1999



Chivas derrotó a Cruz Azul en Cuartos de Final con global de 4-3, al ganar la Ida 2-1 y empatar 2-2 en la Vuelta.

Clausura 2003



En el Repechaje, Chivas remontón un 4-1 en la Ida para avanzar con global de 5-5 y mejor posición en la tabla.

Apertura 2006



Chivas ganó 4-2 a Cruz Azul en la ronda de Cuartos de Final como octavo lugar y después fue campeón.

Apertura 2025