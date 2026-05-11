Liga MX Pumas vs. Pachuca: Antecedentes de Liguilla de la Liga MX La UNAM y los Tuzos se han visto las caras varias veces en la Fiesta Grande, incluida una Final.

Video Pumas vs. Pachuca: Antecedentes en Liguilla de Liga MX del Clausura 2026

Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX pusieron frente a frente a Pumas vs. Pachuca, un duelo que no se ha repetido en varias ocasiones.

Desde el ascenso de los Tuzos en la década de los 90s y hasta ahora, que son casi 30 años, únicamente se han enfrentado en seis eliminatorias, nunca en Semifinales.

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ANTECEDENTES DEL PUMAS VS. PACHUCA EN LIGUILLA



El Pumas vs. Pachuca en alguna ocasión fue Final de la Liga MX, que se recuerda con triunfo para la UNAM en tiempos extras, pero no existe para alguno una balanza a su favor.

Es la primera vez que se verán las caras en Semifinales, pero en las seis ocasiones previas a esta del Clausura 2026 hay tres triunfos por bando.

En total son 10 partidos de Liguilla de América vs. Pumas con saldo de dos triunfos para los auriazules, tres para los hidalguenses y cinco empates.

Apertura 2006



Primer enfrentamiento en la historia con global de 2-1 a favor de los Tuzos en Cuartos de Final.

Clausura 2009



La Final de ese torneo tuvo un cierre de alarido con tiempos extras y con la UNAM como campeón gracias al gol de Pablo Barrera.

Clausura 2014



Pachuca se llevó la serie de Cuartos de Final con global de 5-3 tras ganar en el Olímpico Universitario el encuentro de Vuelta.

Apertura 2020



Otra vez en Cuartos de Final, el conjunto de Pumas ganó con global de 1-0 para pasar a Semifinales.

Clausura 2024



Primera ocasión que se vieron las caras en el Play-In con empate 0-0 y triunfo de la UNAM en penales para avanzar a Cuartos de Final.

Apertura 2025