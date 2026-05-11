    Liga MX

    Andrés Lillini pide apoyar a los técnicos mexicanos desde su formación

    El director de selecciones mexicanas juveniles advierte que llegar a técnico de Primera División es muy complicado en todo el mundo.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Lillini pide apostar por técnicos mexicanos

    En entrevista exclusiva para Faitelson sin Censura, el director de selecciones mexicanas juveniles, Andrés Lillini, consideró que en México se debe invertir más en directores técnicos nacionales, pero desde su formación.

    "Pero necesitan confiar más en ellos a mí me gustaría ver más entrenadores comparándolos con otros, se prepara, creo que tendríamos que invertir más en la formación desde antes para que lleguen mucho más a Primera División".

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    El directivo del Tri advirtió a David Faitelson que actualmente, para llegar a dirigir en Primera División, no basta con el título que lo acredite, sino que debe cumplirse con muchos requisitos para mantenerse en esos niveles.

    "Hoy no te alcanza para ser un entrenador de Primera División, y esto aprendí mucho del Vasco de Javier, con decir llegó a Primera, cuánto sabe de táctica y después, no bueno, pero se relaciona muy mal con, es lejano de los jugadores, el cuerpo técnico es un poco débil, no te alcanza hoy si no sos bueno en cinco o seis cosas, no te alcanza para competir".

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    A manera de ejemplo, Andrés Lillini nombró a dos de los mejores técnicos del mundo, de los cuales mencionó se encuentran rodeados de un gran número de personas que los asesoran hasta para externar alguna declaración, cosa que al árbitro mexicano no le enseñan.

    " Y las declaraciones y quién me cuida esa parte, fíjate los cuerpos técnicos, Arteta tiene 14 personas Guardiola 16 personas cuidan los detalles y nosotros, al mexicano, lo tenemos que preparar para eso, la oportunidad creo que se la tenemos que dar y aguantarlos".

    LILLINI VE A LA HORMIGA CERCA DE EUROPA

    Al hablar sobre uno de los delanteros que pasan por mejor momento en el futbol mexicano, Armando González, el director de selecciones mexicanas juveniles, Andrés Lillini lo consideró espectacular y de gran educación.

    " Espectacular, una educación que se pasa, no te saluda y se da vuelta y te dice perdón, que no lo vi".

    Durante su participación en Faitelson sin Censura, Lillini advirtió a David Faitelson que al jugador aún le faltan ciertas mañas para alcanzar nivel de futbol de Europa.

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    "Cuando él agarre la maña, que los nueve tienen muchas cosas de maña, cuando él empiece a jugar al rose va a terminar a un nivel de Europa también, el goleador es estadística pura cuántos goles hizo y cuántos goles no y este chico tiene un gran porcentaje de gol y de efectividad dentro del área, entonces es muy atractivo".

    Video Lillini ve a ‘La Hormiga’ González muy cerca de Europa
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