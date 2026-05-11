Liga MX Javier ‘Chicharito’ Hernández confesó que casi deja de jugar futbol profesional El delantero mexicano señaló quienes fueron los responsables de que se mantuviera en el campo de juego.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video 'Chicharito’ Hernández confiesa: “Quería dejar de jugar”

Recientemente, Javier ‘Chicharito’ Hernández realizó un video donde dice que no se retirará del futbol y que volverá pronto, sin decir en qué equipo o liga lo hará.

Durante una entrevista con Marc Crosas para el show de TUDN Línea de Cuatro, Chicharito reveló que sí estuvo a nada de dejar de jugar y reveló la causa que lo estaba llevando a tomar esa decisión.

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“Más allá de si hayan salido bien o no las cosas, empecé a sentir algo por el futbol, que nunca había sentido. Quería dejar de jugar, sí”.

"No es que cambio, más bien regresó por qué siempre he querido jugar futbol. Y lo había perdido. Había perdido el amor por el futbol."

Javier Hernández comentó que hubo factores fuera del campo de juego que casi lo retiran, pero agradeció a sus compañeros en Chivas, porque ellos lo hicieron sentir parte en todo momento.

“Siempre soy muy pro responsabilidad, y no me hago la víctima, aquí todos somos responsables, y yo en esa etapa, fui el máximo responsable de todo, de cómo manejar, el cómo interpretar, el como dar, todo, yo soy el máximo responsable. Pero hay algo en conjunto, que tampoco se logró, y la situación fue durísima, muy dura, porque, hubo muchísimos otros factores que influyeron mucho en mi vida, mi mamá casi se muere, luego pasa lo de la famosa funa, mil cosas, y la verdad es que, si no hubiera sido por mis compañeros, si no hubiera sido por esos compañeros en esos cuatro torneos, yo me hubiera ido o me hubiera retirado, o hubiera dicho, que hago aquí, yo ya no soy futbolista."

Finalmente, el delantero mexicano afirmó que el fin de año fue duro por lo que sucedió en el campo de juego, donde terminó con la ilusión de mucha gente y que volvería a tomar esa decisión al final.

"Por mis compañeros, más allá de toda esa gente que siempre me ha apoyado. Como es el futbol, a veces de ingrato, que una jugada pudo haberle cambiado la vida a mucha gente. Eso si fue como de ‘chin’ por la jugada, Y la seguiría tomando, totalmente, sin ninguna duda".

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