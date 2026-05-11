Liga MX Liga MX tendrá Semifinales inéditas con cuatro técnicos debutantes Duelo entre mexicanos y argentinos; la última vez que hubo Final con entrenadores mexicanos fue hace 13 años.

Video Semifinales inéditas de Liga MX con cuatro técnicos debutantes

Las Semifinales del Torneo Clausura 2026 serán inéditas, pues los técnicos de los cuatro equipos clasificados debutarán en dicha instancia con duelos entre mexicanos y argentinos.

Con el bicampeón Toluca del ‘Turco’ Mohamed eliminado en Cuartos de Final, la Liga MX tendrá un nuevo campeón que saldrá entre las Chivas de Gabriel Milito, el Cruz Azul de Joel Huiqui, el Pachuca de E steban Solari y los Pumas de Efraín Juárez.

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¿Quién fue el último técnico mexicano campeón de Liga MX?

Nacho Ambriz fue el último estratega mexicano que se coronó en la Liga MX cuando ganó la Final del Apertura 2020 con León tras vencer 3-1 a los Pumas de Andrés Lillini.

Mientras que la última Final entre entrenadores mexicanos fue hace 13 años cuando Miguel Herrera y Memo Vázquez se vieron las caras en el Clásico Joven entre América y Cruz Azul que terminaron ganando las Águilas con el famoso milagro de Moisés Muñoz y el penal de Miguel Layún.

Las Chivas de Gabriel Milito y el Cruz Azul de Joel Huiqui se enfrentarán en las Semifinales con el juego de ida el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte y con la vuelta el sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco.