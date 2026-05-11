Liga MX Cuándo, dónde ver y a qué hora son las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 Los boletos a la Final de la Liga MX en su Clausura 2026 se definirá este semana y así los puedes ver.

Video Liga MX revela fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026

Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tendrán sus partidos durante esta semana para definir la Gran Final a jugarse la otra semana.

Chivas enfrentará a Cruz Azul en miércoles y sábado, mientras que Pumas hará lo propio en jueves-domingo, es decir, un partido por día.

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En TUDN y ViX podrás disfrutar en su mayoría los partidos de Vuelta de las Semifinales y acá te decimos la agenda completa.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX



La actividad de estos partidos de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 comenzará el miércoles 13 al domingo 17 de mayo.

Ida

Cruz Azul vs. Chivas

Fecha: Miércoles 13 de mayo, Estadio Banorte en Ciudad de México, México

Horario: 20:00 horas CT México y 22:00 ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos

Dónde ver: En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Pachuca vs. Pumas

Fecha: Jueves 14 de mayo, Estadio Hidalgo en Pachuca, México

Horario: 19:00 horas CT México y 21:00 ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos

Dónde ver: En México por FOX; en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Vuelta

Chivas vs. Cruz Azul

Fecha: Sábado 16 de mayo, Estadio Jalisco en Guadalajara, México

Horario: 19:07 horas CT México y 21:07 ET Estados Unidos

Dónde ver: En México por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo.

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