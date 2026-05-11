Cuándo, dónde ver y a qué hora son las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026
Los boletos a la Final de la Liga MX en su Clausura 2026 se definirá este semana y así los puedes ver.
Video Liga MX revela fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026
Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX tendrán sus partidos durante esta semana para definir la Gran Final a jugarse la otra semana.
Chivas enfrentará a Cruz Azul en miércoles y sábado, mientras que Pumas hará lo propio en jueves-domingo, es decir, un partido por día.
Guadalajara eliminó a Tigres tras empatar el global 3-3, La Máquina venció 4-2 a Atlas, los Tuzos con un 3-0 dejó fuera al bicampeón Toluca y la UNAM sufrió con un 6-6 global para eliminar al América.
En TUDN y ViX podrás disfrutar en su mayoría los partidos de Vuelta de las Semifinales y acá te decimos la agenda completa.
HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX
La actividad de estos partidos de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 comenzará el miércoles 13 al domingo 17 de mayo.
Ida
- Cruz Azul vs. Chivas
- Fecha: Miércoles 13 de mayo, Estadio Banorte en Ciudad de México, México
- Horario: 20:00 horas CT México y 22:00 ET, 21:00 horas CT y 19:00 horas PT en Estados Unidos
- Dónde ver: En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
- Pachuca vs. Pumas
- Fecha: Jueves 14 de mayo, Estadio Hidalgo en Pachuca, México
- Horario: 19:00 horas CT México y 21:00 ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos
- Dónde ver: En México por FOX; en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
Vuelta
- Chivas vs. Cruz Azul
- Fecha: Sábado 16 de mayo, Estadio Jalisco en Guadalajara, México
- Horario: 19:07 horas CT México y 21:07 ET Estados Unidos
- Dónde ver: En México por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo.
- Pumas vs. Pachuca
- Fecha: Domingo 17 de mayo, Estadio Ol´mpico Universitario en Ciudad de México, México
- Horario: 19:00 horas CT México y 21:00 ET, 20:00 horas CT y 18:00 horas PT en Estados Unidos
- Dónde ver: En México por Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.
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