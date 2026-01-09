Liga MX Javier Aquino ya tiene nuevo equipo Tras pasar una década con Tigres, el defensa ya tiene club para el arranque del Clausura 2026.

Javier Aquino, luego de pasar los últimos 10 años en Tigres, es nuevo futbolista de FC Juárez para el Clausura 2026.

Con información de Vladimir García, de TUDN, las negociaciones con el conjunto fronterizo terminaron en buen puerto y firmará como agente libre con Bravos.

E incluso ya se encuentra en Ciudad Juárez para completar los exámenos médicos y físicos de rigor, y firmar para luego ser anunciado de manera oficial por el club.

En un video difundido por la cuenta de X de Sancadilla Norte, se puede ver al jugador en el aeropuerto de aquella ciudad que es recibido por una pequeña comitiva del equipo encabezada por la mascota.

Además, le toman video mientras se coloca una gorra y una bufanda del club.

Aquino disputará el puesto de carrilero derecho con Denzell García, que cuenta con 22 años y tuvo una destacada actuación en el Apertura 2025.

FC Juárez inicia el Clausura 2026 este viernes 9 de diciembre cuando enfrente a Mazatlán en el Encanto.