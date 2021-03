Javier Aguirre: 'Nos cuesta un mundo hacer un gol'

"No pudimos hacer gol, es algo que llevamos dos o tres partidos con ello y hay que trabajar, todos estamos de acuerdo en que está esa falla, en el último tercio no hemos estado bien durante toda la temporada, si no llegáramos me preocuparía pero nos cuesta un mundo hacer un gol, la cuota de gol es pírrica pero no gano nada con quejarme, ya lo hice en privado, es visible que nos falta ese detalle en ataque", dijo en conferencia de prensa.

"Fue un resultado justo, ellos no desmayaron, pudieron hasta ganar, nosotros matar el partido antes, no tuvimos esa frialdad en el último tercio, no tuvimos toma decisiones buenas para matar el juego, está siendo recurrente la toma de decisiones errónea, al final es eso, el rival cuenta, la liga es igualada y si no matas te matan, en ese sentido, no hemos tenido un gran día, hay muchos partidos, tenemos cinco partido en 14 días y no debemos bajar la guardia".