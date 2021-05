Javier Aguirre: No fuimos capaces de matar los partidos

"No juego yo, tengo experiencia, manejo de los estados de animo en estos 180 minutos, ir dos veces arriba en el marcador y no conservar dicho marcador fue algo en lo que nos equivocamos, allá ganábamos, aquí ganábamos en ambos partidos no fuimos capaces de matar el partido, en sentido metafórico", dijo en conferencia de prensa.

"Todo lo que diga en momento de derrotas sonaría a excusa, calificativos hay muchos, sinónimos que signifiquen no conseguir el objetivo, debo aceptarlo y mejorar para lo que viene, el rival juega bien al futbol, es un rival intenso, estuvimos a la par, fue una eliminatoria disputada, tuvimos minutos en torneo que no supimos controlar, no fuimos capaces de meter gol, no es demérito de nosotros, vino un accidente, el balón iba para afuera, rebota en Jesús y queda en bandeja, son cosas del fútbol, al final felicitar al rival y prepararnos mejor para el siguiente torneo".