Janssen se siente en su mejor nivel desde que llegó a México

Vincent Janssen celebrates his goal 1-4 of Monterrey during the game FC Juarez vs Monterrey, corresponding to the ninth round match of the Torneo Guard1anes Clausura 2021 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on March 03, 2021.



Vincent Janssen celebra su gol 1-4 de Monterrey durante el partido FC Juarez vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 09 del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Benito Juarez, el 03 de Marzo de 2021. Crédito: Luis Torres/Luis Torres