“Tuve una reducción del 70 % de mi salario, y no me han pagado abril ni mayo, estoy tratando de llegar a un acuerdo para que sea lo mejor posible, al final yo acabo contrato con Querétaro y veremos si se negociará otro contrato, tenemos que sentarnos a hablar y ponernos de acuerdo”, dijo en entrevista con Libre Directo de Unanimo Deportes.

De igual forma, Pereira resaltó que no ha iniciado pláticas para la renovación de su contrato, aunque confió en permanecer con los Gallos Blancos ya que Víctor Manuel Vucetich le ha dado voto de confianza.

“Al momento no he tenido acercamientos en cuestión de renovar, pero por lo que yo sé, el entrenador es Vucetich y él ha pedido que yo me quede mientras él esté en el equipo”.