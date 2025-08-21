Video Figura del América se sincera sobre sus chances de ir a Europa

Israel Reyes, lateral del América, se sinceró respecto a las opciones que tiene para ir al futbol de Europa y reiteró que tiene la intención de emigrar al balompié del viejo continente, justo cuando disputa el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Reyes señaló que lo mejor que podría pasar es cumplir el sueño, siempre y cuando pueda ser también benéfico para las Águilas.

"A fin de cuentas se trata de estar todas las partes bien, que todos ganen, no se trata de perder-perder, sino ganar-ganar, si le preguntas a cualquier compañero es un sueño crecer, obvio estás en el América, no es cualquier cosa, pero siempre puedes más, no soy de conformarme, como jugador puedes aspirar a crecer, a muchas cosas, al jugador mexicano se le critica que no sale, pero a veces no es por uno, sino por situaciones externas, hay que saber manejar bien tus cartas".

Eso sí, Israel Reyes se mostró cauto respecto a si hay acercamientos de equipos, aunque señaló que vale la pena hacer sacrificios para ir al viejo continente y puso de ejemplo a Johan Vásquez, elemento vital ahora en el Tri.

"Se sabe esto, a fin de cuentas no me mueve a mí nada que se escuche o se diga, lo importante es poner todo sobre la mesa, de ahí en más, lo que se hable no me mueve hasta que se hablen las cosas. Soy de la idea de postergar cosas a futuro, vale la pena esto para cualqueir jugador, creces en todo, terminas estando allá, lo vivió Johan Vásquez, no estaba en el mejor equipo, pero terminó siendo alguien importante en selección".

ISRAEL REYES ILUSIONA AL AMERICANISMO CON LO VISTO CON SAINT-MAXIMIN



Por otra parte, el lateral de América dio su opinión respecto a Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del conjunto azulcrema y confió en que su aporte será decisivo para el club.

"Es un jugador especial, se ha visto en los entrenamientos, es uno diferente, influye nosotros en el entorno que podamos hacerle sentir, parte de, que es uno más de nosotros, estamos con la ilusión que aporte ya en el fin de semana, en un país que no es el de él, van a ver cosas buenas de él, estoy seguro", concluyó.