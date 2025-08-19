El Clásico Nacional América vs. Chivas, que se disputará como parte de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025, ha cambiado de fecha.

Originalmente, el juego entre Águilas y el Rebaño se iba a disputar el viernes 12 de septiembre, pero la Liga MX ha realizado el cambio de manera oficial en su portal y aplicación para que se dispute un día después: el sábado 13 de septiembre.

El Clásico de México se disputará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido en meses recientes como Estadio Azulcrema.

LA JORNADA 8 CONTARÁ CON CUATRO JUEGOS MÁS EL CLÁSICO NACIONAL

De esta forma, el sábado 13 de septiembre contará con cinco partidos tras el cambio realizado al Clásico Nacional, ya que Pachuca recibirá a Cruz Azul, Tigres a León, Atlas se medirá a Santos Laguna, y Puebla visitará el campeón Toluca.

Cabe recordar que previo al Clásico de la Jornada 8, América y Chivas disputarán partidos amistosos para llegar con ritmo ante la pausa por la Fecha FIFA de septiembre.