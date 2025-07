Isaías Violante reveló que no creía que América lo estuviera buscando para reforzar al cuadro de André Jardine y aseguró que, aunque no llega como ‘bomba’ dará todo con las Águilas .

“Al momento que me dijeron que, si quería venir al América obviamente dije sí porque es el América… en lo personal no me le creía, pero no le vas a decir que no por más que sea el equipo más odiado y amado… yo creo que siempre que América le hable a un jugador siempre dirá que sí”, mencionó Isaías Violante.