Liga MX ¿Rodolfo Rotondi se va de Cruz Azul? Esto es lo que se sabe de su posible salida El defensor argentino se ha convertido en un referente de la Máquina

El futbol de estufa de la Liga MX e stá a todo lo que da de cara al Clausura 2026, y en las últimas horas se ha dado a conocer que Tigres podría estar interesado en quitarle a Cruz Azul a uno de sus referentes de los últimos torneos.

Y es que ha sonado que Rodolfo Rotondi podría marcharse a Nuevo León para sumarse al cuadro de los felinos, sin embargo, la Máquina no estaría dispuesto en dejar ir al defensor argentino.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, no hay ningún acuerdo entre Tigres y Cruz Azul, incluso los Celestes no están seguros de venderlo.

De igual forma equipo regiomontano no estaría dispuesto a pagar el alto costo de Rodolfo Rotondi y más cuando recientemente el futbolista renovó con Cruz Azul hasta el 2028.

Rodolfo Rotondi llegó a la Máquina para el Apertura 2022 y poco a poco se fue convirtiendo en pieza clave del equipo que ganó la Concacaf Champions Cup en el 2024.