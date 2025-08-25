Indicador Futbolero: La tecnología es insuficiente para erradicar la violencia en Liga MX

Mientras la Federación Mexicana de Futbol (FMF) inició de oficio una investigación, tras los hechos de violencia de la fecha cinco, en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, así como dentro y fuera del Akron y Universitario, estos actos se repitieron en CU, cuando un sector de la afición de Cruz Azul agredió a la cuñada del delantero del Toluca, Alexis Vega.

Con estás penosas y lamentables situaciones, volvieron a quedar desnudos los protocolos de estadio seguro implementado por FMF y Liga MX, en su dilatada tarea para ofrecer a los aficionados, recintos con las garantías para disfrutar de un espectáculo con la seguridad suficiente.

En la industria del futbol mexicano como en otras en Sudamérica, se han duplicado las medidas para terminar con esta problemática, pero tanto aquí, como allá, la misma tecnología como es la identificación biométrica o videovigilancia en los estadios, ha sido rebasada por aquellos que van a los partidos a agredir.

La respuesta es sencilla y contundente, todas esas herramientas sólo muestran los datos de los asistentes a los inmuebles, pero no sirven para detectar quien o quienes son los generadores de la violencia.

Aquí el tema pasa más por la efectividad de las autoridades correspondientes para imponer las sanciones correspondientes, pero también FMF y Liga MX deben asumir una postura más contundente, porque sus acciones simplemente están siendo burladas con todo el Fan ID y los protocolos que han echado andar.

Ante el fracaso que han resultado todos los esfuerzos para erradicar la violencia en los estadios de Liga MX, los directivos del futbol mexicano piden a gritos el apoyo de la Cámara de Diputados, para promover una iniciativa para legislar y que estos actos sean tipificados como delito grave.

Hace poco más de tres años, cuando los hechos lamentables en el Estadio Corregidora de Querétaro, la FMF y Liga MX, se reunieron con los legisladores, en aquella ocasión Mikel Arriola, señaló que se había iniciado el proceso para erradicar las barras o grupos de animación del futbol mexicano.

