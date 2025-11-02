Video Xolos piensa vender a Gilberto Mora por este estratosférico precio

Gilberto Mora no jugó en esta jornada 16 del Apertura 2025 con los Xolos tras someterse a una cirugía, sin embargo, sigue dando de que hablar sobre su futuro en el futbol.

Alex de Rosa, analista de TUDN, reveló en Línea de 4 la estratosférica suma que el equipo de Tijuana tiene pensado en vender al mediocampista que brilló con la Selección Mexicana.

“Me platicaba gente muy cercana al club, que Tijuana piensa en vender a Gil Mora en 30 millones dólares y, además, quedarse con un futuro porcentaje (de ventas futuras)”, reveló Alex de la Rosa.

Cabe destacar que hace unas semanas la agente de Gil Mora, Rafaela Pimienta, había mencionado en entrevista con TUDN que el futbolista mexicano valía varios millones de dólares.

" Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora", dijo Pimienta.

Ante el interés que ha despertado la joya mexicana por grandes equipos europeos, se ha mencionado que el equipo que lo adquiera en un futuro tendría la idea de cederlo a otro club para que termine su formación y que todo sería después del Mundial 2026.

Al momento Gilberto Mora busca recuperarse para tener participación con Xolos de Tijuana el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX.