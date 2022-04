Ignacio Ambriz aplaude pase de México a Qatar 2022 y ve un grupo complicado

"No me queda más que verlos jugar y cuando mexicano gane, aplaudirle. Cierto que algunos de ellos no juegan en Europa pero van a jugar. Es como ver a Pepe con 39 años y va a jugar con Portugal, y a los 23, 25 que van a estar que sientan el respeto y la pasión por el futbol y que jueguen con la vergüenza que se requiere para jugar en el Mundial".