"En Necaxa también había dejado el listón bastante alto era complicado, pero me parece que lo hice bien, que el balance es bueno, la gente me lo ha dicho también, la directiva, los compañeros, me voy con ese buen sabor de boca y ahora viene la otra parte que también dejó el listón bastante alto y bueno pues a hacer las cosas bastante bien para que no se note tanto el cambio".