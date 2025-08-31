    Necaxa

    Horario y dónde ver el partido Tijuana vs. Necaxa de la Liga MX

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 7 entre Xolos y Rayos a disputarse en el Estadio Caliente.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Duelo clave! Así puedes ver el Tijuana vs. Necaxa de Liga MX Apertura 2025

    La Jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 promete ser emocionante y uno de los encuentros más esperados es el que enfrentará a Tijuana y Necaxa en el icónico Estadio Caliente.

    Este partido, que se llevará a cabo el 31 de agosto de 2025, no solo es crucial para ambos equipos en su búsqueda de puntos, sino que también revive una rivalidad histórica que ha brindado grandes momentos a los aficionados del futbol mexicano.

    Los Xolos de Tijuana, conocidos por su fuerte afición y su estilo de juego dinámico, se enfrentarán a los Rayos de Necaxa, un equipo con una rica tradición en el futbol mexicano. Ambos conjuntos buscarán dejar su huella en esta jornada y los seguidores no querrán perderse la acción. Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante duelo por televisión, ¡sigue leyendo para descubrirlo!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TIJUANA VS. NECAXA DE LA JORNADA 7

    Tijuana llega al partido con la moral en alto tras rescatar un punto frente a Guadalajara, aunque aún hay dudas sobre su rendimiento en casa.

    Por su parte, Necaxa, que cayó ante Monterrey, buscará redimirse y revertir su mala racha en este crucial encuentro.


    • Cuándo es el Tijuana vs. Necaxa: el juego es el domingo, 31 de agosto de 2025 en el Caliente.
    • A qué hora es el Tijuana vs. Necaxa: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 11:00PM tiempo del Este, 10:00PM tiempo del Centro y 8:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Tijuana vs. Necaxa: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de ViX. En México lo puedes ver por Caliente TV.

